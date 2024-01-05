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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Авангарда» о Жафярове, Прохоркине и Юрчо: «Думаю, начнут новой тройкой, а дальше тренерский штаб будет разбираться»

Генменеджер «Авангарда» высказался о Дамире Жафярове и Николае Прохоркине в первых матчах, а также поделился мнением о создании новой тройки нападения с появлением словацкого форварда Томаша Юрчо.

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