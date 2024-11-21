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Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая

Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Жительница Симферополя Людмила Шполянская принесла в Музей истории города фотографии из семейного архива, награды своего отца Льва Гордимера, письма, которые он писал с фронта ее матери и другие документы.

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