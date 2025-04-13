«Шаг вперед»: Трамп и Белый дом позитивно оценили прошедшие переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры Вашингтона с Ираном, прошедшие в Омане. По его словам, переговоры «проходят хорошо», однако «это ничего не значит до тех пор, пока цель не будет достигнута».
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