РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Сколько домов затоплено при наводнении?хоть одна пад..а из Азии оказала помощь ?В результате земл...
  • Наталья Середа
    Храни вас Господи, ребятушки❤️Российские войска...
  • Гарий Щерба
    Да  КАКОЙ ОН ,,АГЕНТ,, ? , это  ПРЕДЛАТЕЛЬ  и  ИЗМЕННИК РОДИНЫ ....!!!!Экс-министр иност...

«Шаг вперед»: Трамп и Белый дом позитивно оценили прошедшие переговоры с Ираном

«Шаг вперед»: Трамп и Белый дом позитивно оценили прошедшие переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры Вашингтона с Ираном, прошедшие в Омане. По его словам, переговоры «проходят хорошо», однако «это ничего не значит до тех пор, пока цель не будет достигнута».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх