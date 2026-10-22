Радиация на Марсе снизилась вдвое: почему 2026 год может стать поворотным для пилотируемых полётов к Красной планете Елена ГалицкаяАктивное Солнце помогает защитить будущих покорителей Марса от космического излучения.
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