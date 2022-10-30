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Спецназ ВС РФ уничтожил группу украинских диверсантов близ границы с Россией

Спецназ ВС РФ уничтожил группу украинских диверсантов близ границы с Россией

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была обнаружена и в полном составе ликвидирована российским спецназом на подходе к границе РФ.

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