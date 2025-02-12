Освобождение Николаево-Дарьино: Жители села провели более полугода в заложниках

Вера смелых

Бывшего Курского губернатора надо не переводить на очередную хлебную должность, а судить. Как было организовано оповещение об эвакуации, что жители многих населённых пунктов не вомприняли их должным образом? Хотя не секрет и то, что имевшие хохлядь в родственникам, и шаставшие за дешёвыми продуктами на Окраины, надеялись, что их не тронут, и не верили, что ВСУки это реальные фашисты. Ждуны и поплатились... А губер просрал оборонные укрепления, или был в доле с ворами? Его вины в прорыва-не меньше половины.