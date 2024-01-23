В 2023 году РНКБ выдал 19 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

За 12 месяцев 2023 года РНКБ (входит в Группу ВТБ), предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 2 тысяч кредитов на общую сумму свыше 19 млрд рублей в рамках льготных государственным программ поддержки малого и среднего бизнеса.