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Крымское информационное агентство

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В 2023 году РНКБ выдал 19 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

В 2023 году РНКБ выдал 19 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

За 12 месяцев 2023 года РНКБ (входит в Группу ВТБ), предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 2 тысяч кредитов на общую сумму свыше 19 млрд рублей в рамках льготных государственным программ поддержки малого и среднего бизнеса.

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