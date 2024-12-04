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Царьград

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Москву засыплет снегом к концу недели

Москву засыплет снегом к концу недели

Ожидается понижение температуры.Снегопад прогнозируют в Москве и Подмосковье к концу недели. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, осадки начнутся в ночь на четверг и с короткими перерывами продолжатся до пятницы.

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