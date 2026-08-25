Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, в интервью газете «Южная Осетия» заявил, что Россия не забудет ни одного антироссийского действия Запада, включая сносы мемориалов и запреты русского языка.
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