Смолянам рассказали, как правильно выбирать письменные принадлежности для школы

Специалисты дали несколько рекомендаций, на что стоит обратить внимание при покупке товара В преддверии начала учебного года специалисты управления Роспотребнадзора по Смоленской области подготовили рекомендации по выбору письменных принадлежностей.
Специалисты дали несколько рекомендаций, на что стоит обратить внимание при покупке товара В преддверии начала учебного года специалисты управления Роспотребнадзора по Смоленской области подготовили рекомендации по выбору письменных принадлежностей.
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