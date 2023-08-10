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Смолянам рассказали, как правильно выбирать письменные принадлежности для школы

Смолянам рассказали, как правильно выбирать письменные принадлежности для школы

Специалисты дали несколько рекомендаций, на что стоит обратить внимание при покупке товара В преддверии начала учебного года специалисты управления Роспотребнадзора по Смоленской области подготовили рекомендации по выбору письменных принадлежностей.

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