Красная армия загнала берлинский гарнизон в мешок в центре города

МОСКВА, 30 апреля — Полные решимости российские войска вчера продвинулись еще дальше по руинам Берлина в направлении центра, приблизившись к поспешно укрепленному Тиргартену с двух сторон и подойдя на расстояние полутора километров к Рейхстагу.