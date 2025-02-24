Спасет ли Zara торговые центры?

Иностранные арендаторы вряд ли вернут российские торговые центры к процветанию. Им нужно думать о том, как реструктуризировать инвестиционные долги и перезапустить бизнес согласно актуальным трендам потребленияРОМАН ПИМЕНОВ/ТАСС читайте на monocle.
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