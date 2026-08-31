Люксовая Волга? Вот как выглядит Geely Monjaro Plus

Компания Geely опубликовала официальные изображения кроссовера Monjaro Plus. По сравнению со стандартным Monjaro, который в России послужил основной для модели Volga K50, кроссовер Monjaro Plus на 185 мм длиннее, 65 мм шире и 80 мм выше, а колесная база раздвинулась на 55 мм.