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За рулем

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Люксовая Волга? Вот как выглядит Geely Monjaro Plus

Люксовая Волга? Вот как выглядит Geely Monjaro Plus

Компания Geely опубликовала официальные изображения кроссовера Monjaro Plus. По сравнению со стандартным Monjaro, который в России послужил основной для модели Volga K50, кроссовер Monjaro Plus на 185 мм длиннее, 65 мм шире и 80 мм выше, а колесная база раздвинулась на 55 мм.

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