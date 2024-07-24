Живот - место накопления женской энергии

Александр Николаевич

Живот в переводе со многих языков означает Жизнь. Каждый из нас начинал свою жизнь именно в животе у своей матери. Для женщины живот — это не просто зона на теле — это место силы, это источник ее благ и энергии, это место Творения Жизни (только представьте это).