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Велемудр. Мир тесен.

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Живот - место накопления женской энергии

Живот - место накопления женской энергии

Для многих женщин живот — это закрытая зона, его утягивают, прячут, избегают прикосновений мужчины к нему, потому что современная культура внушила женщине, что живот должен быть как у мужчины с кубиками, плоский, накачанный, тогда это «красиво».

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Комментарии
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Александр Николаевич
Живот в переводе со многих языков означает Жизнь. Каждый из нас начинал свою жизнь именно в животе у своей матери. Для женщины живот — это не просто зона на теле — это место силы, это источник ее благ и энергии, это место Творения Жизни (только представьте это).
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