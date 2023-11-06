Звонарева и Зигемунд пробились в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд одержали победу над бельгийкой Элисе Мертенс и австралийкой Сторм Хантер в полуфинальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканском Канкуне, в парном разряде.