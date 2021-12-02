Освободить незаконно захваченный участок леса обязал суд Среднеуральскую птицефабрику

Теперь птицефабрика обязана освободить этот участок леса, пишет ЕАН со ссылкой на суд Верхней Пышмы. Птицефабрика, по словам местных жителей, захватила большую часть леса, поставила шлагбаум и будку охраны, заявляя, что это частная собственность.