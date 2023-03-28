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Лицей в Зайканах получил в подарок 15 ноутбуков

Теоретический лицей им. Леонида Германа в селе Зайканы Рышканского района получил в дар 15 ноутбуков HP Pavilion Aero от общественной ассоциации «Национальный Альянс YMCA Республики Молдова» в лице администратора Дмитрия Ройбу и Сергея Столера.

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