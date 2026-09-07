❗️ Приезжий из Сочи убил севастопольца топором и пытался скрыть тело Тело мужчины с ранениями нашли 3 сентября в лесу близ садового товарищества в Гагаринском районе.
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