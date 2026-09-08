NYT: власти США скрывали данные об опасности воздуха после теракта 11 сентября

Один из узнаваемых снимков крупнейшего теракта в истории США -- атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года © Reuters Мэрия Нью-Йорка опубликовала документы с отчетами о безопасности воздуха в Манхэттене после теракта 11 сентября 2001 года.
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