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В Мирном создадут современную зону отдыха в экологическом стиле

Между домами № 3 и № 3а на улице Ломоносова в Мирном будут проведены работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью президентского национального проекта «Жильё и городская среда».

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