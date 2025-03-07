Глава Американской торговой палаты назвал Москву самым безопасным мегаполисом

Хотя иностранным компаниям, продолжающим работать в России, трудно, только 10% фирм сокращают или приостанавливают свою деятельность, 18% — даже ее расширяют, свидетельствуют итоги опроса Американской торговой палаты в России.
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