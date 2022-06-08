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Ничья Англии и Германии, повышение возрастного ценза в фигурке, каминг-аут Карповой, «Лужники» не примут Суперкубок и другие новости утра

Ничья Англии и Германии, повышение возрастного ценза в фигурке, каминг-аут Карповой, «Лужники» не примут Суперкубок и другие новости утра

Доброе утро! Влетаем в эту среду вместе с нашим дайджестом новостей ☀️ 1. Во 2-м туре Лиги наций Германия упустила победу над Англией (1:1) – Харри Кейн с пенальти на 88-й минуте забил 50-й гол за англичан и теперь в списке лучших бомбардиров уступает лишь Уэйну Руни.

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