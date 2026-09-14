Сергей Лавров отодвинул журналиста на саммите БРИКС в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Нью-Дели отодвинул журналиста Павла Зарубина из ИС «Вести», когда тот оказался на его пути к месту церемонии вручения подарка президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым