Сергей Лавров отодвинул журналиста на саммите БРИКС в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Нью-Дели отодвинул журналиста Павла Зарубина из ИС «Вести», когда тот оказался на его пути к месту церемонии вручения подарка президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди.