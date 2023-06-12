Население Молдавии за год сократилось на 2% или на 52 тыс. человек

Население Молдавии в течение 2022 года сократилось на 2% или на 52,3 тыс. человек. Об этом говорится в отчете Национального бюро статистики (НСБ), опубликованном 8 июня.
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