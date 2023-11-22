Starbreeze подтвердила, что в Payday 3 скоро появятся улучшения анимации для режима о...

Starbreeze подтвердила, что в Payday 3 скоро появятся улучшения анимации для режима от первого лицаВ сегодняшней трансляции разработчиков Payday 3 глобальный бренд-директор и глава сообщества Альмир Листо подтвердил, что в Payday 3 появится больше анимаций от первого лица.