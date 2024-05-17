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Закон, порядок, государство

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Следователи ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу рассказали кадетам школы-интерната полиции о своей службе и пригласили поступать в ведомственные вузы

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу побывали в гостях в Губернаторской кадетской школе-интернате полиции и рассказали учащимся выпускных классов об особенностях своей службы, специфике работы следователей.

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