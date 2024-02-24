Шойгу показали трофейную западную бронетехнику ВСУ, захваченную в зоне СВО

РИАМО - 24 фев. Главе министерства обороны России Сергею Шойгу продемонстрировали образцы зарубежной трофейной бронетехники противника, которую российские военнослужащие захватили в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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