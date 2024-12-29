❕ После крушения танкеров в Черном море новых загрязнений на обследованных участках не обнаружено «С момента аварии танкеров «Волгонефть» судами ФГБУ «Морспасслужба» обследовано 400,8 кв.
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❕ После крушения танкеров в Черном море новых загрязнений на обследованных участках не обнаружено «С момента аварии танкеров «Волгонефть» судами ФГБУ «Морспасслужба» обследовано 400,8 кв.