В ЛДПР предлагают увеличить бюджетную поддержку сельских территорий

В ЛДПР настаивают на увеличении финансирования развития сельских территорий из федерального бюджета. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш на заседании комитета 21 октября.
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