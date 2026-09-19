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Глава МИД Турции назвал Израиль угрозой и проблемой для всего мира

Глава МИД Турции назвал Израиль угрозой и проблемой для всего мира

Израиль стал угрозой для всего мира и международной проблемой. Такое заявление 19 сентября сделал глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью каналу NTV.

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