Qatar's Energy Minister Says Bessent's "Worthless" Hormuz Claim Is "Completely Wrong" Qatari Energy Minister Saad Al-Kaabi blasted Treasury Secretary Scott Bessent on Sunday, saying he was "wrong" to claim the Strait of Hormuz would become "worthless" to the oil industry in two years.
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