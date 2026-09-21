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Zero Hedge

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Qatar's Energy Minister Says Bessent's "Worthless" Hormuz Claim Is "Completely Wrong"

Qatar's Energy Minister Says Bessent's "Worthless" Hormuz Claim Is "Completely Wrong"

Qatar's Energy Minister Says Bessent's "Worthless" Hormuz Claim Is "Completely Wrong" Qatari Energy Minister Saad Al-Kaabi blasted Treasury Secretary Scott Bessent on Sunday, saying he was "wrong" to claim the Strait of Hormuz would become "worthless" to the oil industry in two years.

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