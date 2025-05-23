Также её обвинили в дестабилизирующей деятельности в отношении журналистов.Журналист Berliner Zeitung Франц Бьекки призвал страны ЕС ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив её в дестабилизирующей деятельности против ЕС в отношении прессы и подрыве институтов объединения из-за отсутствия прозрачности, единоличных решений и политической активности.