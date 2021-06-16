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В КНДР начались проблемы с продовольствием

В КНДР начались проблемы с продовольствием

Политика Происшествия Ким Чен Ын заявил о трудностях в борьбе за обеспечение корейцев продуктами, одеждой и жильем.

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Екатерина
Жалко граждан Северной Кореи...
Россиянин
России надо обязательно помочь КНДР с продовольствием. В 90 годах мы не могли им помочь, потому что сами чуть было не голодали.
Екатерина
Численность населения Северной Кореи 26,0 млн. человек. Такую численность Россия поддержать не сможет и не должна. Власть этой страны должна принять решение и объединиться со своим богатым и благополучным соседом и братом по крови - Южной Кореей.

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