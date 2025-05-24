Старение можно замедлить: ученые из США доказали, что витамин D защищает клетки и тормозит процесс на три года Ольга БезродняяНедавние исследования показали, что витамин D может замедлять процесс старения клеток благодаря защите теломер — структур, отвечающих за сохранение генетической целостности.
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