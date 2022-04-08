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Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей

Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей

Американский лидер Джо Байден подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Москвой и Минском, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ, сообщает пресс-служба Белого дома.

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