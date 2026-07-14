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Мода и Шоу-бизнес

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«Говорил, что Тимати лучше»: сын Децла рассказал, что дедушка годами унижал его отца

«Говорил, что Тимати лучше»: сын Децла рассказал, что дедушка годами унижал его отца

Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), в эфире программы «Утро. ТНТ» назвал примирение своего дедушки и певца Тимати (Тимур Юнусов), а также кавер на песню «Мои слезы» танцами на костях.

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