«Говорил, что Тимати лучше»: сын Децла рассказал, что дедушка годами унижал его отца

Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), в эфире программы «Утро. ТНТ» назвал примирение своего дедушки и певца Тимати (Тимур Юнусов), а также кавер на песню «Мои слезы» танцами на костях.
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