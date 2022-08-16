Пожилой пациент с ковидом скончался в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».
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