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Закон и Порядок

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Глава офиса Зеленского: «Потолок цен на российскую нефть нужно снизить до 30 долларов»

Глава офиса Зеленского: «Потолок цен на российскую нефть нужно снизить до 30 долларов»

2 декабря страны клуба G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.) и Австралия согласовали потолок цен на нефть российского происхождения, перевозимую по морю, на уровне $60 за баррель.

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