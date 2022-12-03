Глава офиса Зеленского: «Потолок цен на российскую нефть нужно снизить до 30 долларов»

2 декабря страны клуба G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.) и Австралия согласовали потолок цен на нефть российского происхождения, перевозимую по морю, на уровне $60 за баррель.
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