Российские волейболисты могут провести товарищеский матч со сборной Италии в августе

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. «Инициатива о проведении товарищеского матча со сборной Италии исходила от нашей стороны, и Федерация волейбола Италии приняла ее очень позитивно.