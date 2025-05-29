Российские волейболисты могут провести товарищеский матч со сборной Италии в августе

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. «Инициатива о проведении товарищеского матча со сборной Италии исходила от нашей стороны, и Федерация волейбола Италии приняла ее очень позитивно.
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