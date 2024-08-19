Алаудинов сообщил о расстрелянных боевиками ВСУ под Курском мирных жителях

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов получил много свидетельств расстрелов боевиками ВСУ мирных жителей в Курской области, сообщил он вечером 19 августа в Telegram-канале.
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