Можно ли пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз? .
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