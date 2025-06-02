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  • александр александров
    Чего не довольные то,ведь все прыгали !? За что боролись...Украинцы начали в...
  • Eduard
    Никогда у них шанса не было и не будит.Россия это ядерная держава,Россия это н епископ деревенька,не Белгородская обл...Упрямство Зеленск...
  • Леонид Срывкин
    ... и это совершенно правильно при включении Одесской области,как очередного и надёжного ключа. к замочной скважине РФ .Каким может быть ...

Можно ли пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

Можно ли пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз? .

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