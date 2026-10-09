Чемпионат Франции. «Дижон» встретится с «Лиможем»

«Дижон» сыграет с «Лиможем». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Дижон – 2-0, Виллербан – 2-0, Роанн – 2-0, Париж – 2-0, Ле-Ман – 1-1, Сен-Кантен – 1-1, Элан Шалон – 1-1, Нантер – 1-1, Шоле – 1-1, Бурк – 1-1, Лимож – 1-1, Страсбур – 1-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Нанси – 0-2, По-Ортез – 0-2, Булазак – 0-2.
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