Журналист Христофору раскрыл мотив закрытой встречи Зеленского с Трампом

Кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла без присутствия прессы из-за опасений повторения прежнего публичного конфликта между политиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии