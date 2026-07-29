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Аргументы и Факты

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Журналист Христофору раскрыл мотив закрытой встречи Зеленского с Трампом

Журналист Христофору раскрыл мотив закрытой встречи Зеленского с Трампом

Кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла без присутствия прессы из-за опасений повторения прежнего публичного конфликта между политиками.

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