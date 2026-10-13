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«Яндекс» отменил оплату Yandex Cloud и «Яндекс 360» до конца октября на фоне масштабных сбоев

«Яндекс» отменил оплату Yandex Cloud и «Яндекс 360» до конца октября на фоне масштабных сбоев

«Яндекс» отменил плату за облачную платформу Yandex Cloud и сервисы «Яндекс 360» до конца октября.

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