Один из постов гласит, что под Воронежем медведь напал на 87-летнего ветерана, и тот умер в мучениях.
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