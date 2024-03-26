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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич набрал 29+12+13 в победном матче с «Ютой»

Лука Дончич набрал 29+12+13 в победном матче с «Ютой»

В активе словенского баскетболиста 29 очков, 12 подборов и 13 передач. За 41 минуту словенец реализовал 10 из 24 с игры.

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