Лука Бресель нокаутировал лучшего игрока сезона на турнире English Open

11-й игрок мирового рейтинга Лука Бресель одержал захватывающую победу над сильным противником в лице Марка Аллена и вышел в финал против Марка Селби на турнире English Open 2022 в Брентвуде, сообщает World Snooker Лука Бресель (фото: WST) Все новости и результаты English Open 2022 Квалификация English Open 2022 Турнирная таблица, результаты English Open 2022 Расписание трансляций English Open 2022 Лука Бресель вышел в свой четвертый рейтинговый финал за последние 13 месяцев, обыграв лучшего игрока сезона Марка Аллена со счетом 6-2 в полуфинале на турнире English Open 2022.