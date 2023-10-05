Как наноразмерные частицы изменят нашу жизнь: Нобелевская премия 2023 в химии

Награду высшего порядка в области химии — Нобелевскую премию 2023 года, получили ученые из США — Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также учёный соотечественник Алексей Екимов за дальнейшие исследования и разработки в области квантовых точек — … .
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