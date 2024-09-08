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Царьград

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Владимир Путин намекнул, что России безразлично, кто станет президентом США

Владимир Путин намекнул, что России безразлично, кто станет президентом США

Президент России Владимир Путин намекнул, что русскому государству абсолютно безразлично, кто станет следующим президентом Соединённых Штатов.

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