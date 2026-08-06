Школьные олимпиады предложили проводить под контролем Рособрнадзора

Минпросвещения предложило усилить контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Как пишет «Парламентская газета», порядок испытаний хотят согласовывать с Рособрнадзором и использовать часть инфраструктуры ЕГЭ.
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